Санкт-Петербург, 18 июня, 2024, 17:27 — ИА Регнум. На петербургском празднике выпускников школ «Алые паруса», который в 2024 году пройдет 28 июня, выступят такие исполнители, как Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, AMIRCHIK, IOWA, ST и Алсу, сообщила пресс-служба организаторов.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Как отмечается в релизе, в этом году у праздника один из самых молодёжных составов и многих артистов отбирали по рейтингам среди выпускников. По традиции в концерте примет участие и артист, получивший наибольшее количество зрительских симпатий на прошлогоднем праздновании. Таким артистом стала Тося Чайкина. Кроме того, собравшиеся услышат неожиданные интерпретации песен группы «Король и шут» в исполнении оркестра Cagmo.

Сопровождать выход каждого певца на сцену будут артисты балета «Тодес» и цирковые артисты.

В 2024 году главная сцена всероссийского выпускного на Дворцовой площади станет более открытой, чтобы артистов можно было увидеть из любой точки. Организаторы решили максимально отказаться от стенок, поэтому сцена хорошо просматривается со всех сторон, внешне напоминая дерево.

«В основу концепции «Алых парусов — 2024» легла тема семьи. Что она для каждого из нас? Это не только мама, папа, родственники. Но и то место, где мы проводим много времени, где чувствуем родство и теплоту, есть общие цели и ценности. Неслучайно часто можно услышать выражение «моя вторая семья», — рассказала генеральный продюсер концертной части «Алых парусов — 2024» Наталья Зворыгина.

Так, каждый блок концертной программы на Дворцовой площади через песни, танцевальное сопровождение, световые эффекты раскроет важность слов «родители», «школа», «институт», «работа», «Родина».

Концерт на Дворцовой начнётся 28 июня в 22:00 мск и продлится 2 часа 40 минут. После этого в акватории Невы развернётся водно-пиротехническое шоу, где под тысячи залпов салюта бриг «Россия» с алыми парусами пройдёт через створы Троицкого и Дворцового мостов, совершит разворот, а тысячи выпускников загадают желания.

Как передавало ИА Регнум, в апреле вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что ключевой темой «Алых парусов» в 2024 году станет Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

В 2023 году на фестиваль «Алые паруса» приглашения получили 10 тыс. школьников из российских регионов и 60 тыс. выпускников учебных заведений Санкт-Петербурга. Он прошёл в ночь на 25 июня. Перед молодыми людьми выступили The Hatters, Gayazovs Brothers, Юлиана Караулова, Gafur, «Моя Мишель», Burito, Тося Чайкина, а также группа «Чайф», вели мероприятие блогер Ида Галич и телеведущий Дмитрий Хрусталёв.

Также в 2023 году аналог петербургского фестиваля выпускников «Алые паруса» прошёл в Мариуполе. 19 июня к городской пристани Мариуполя под алыми парусами подошла яхта «Ассоль».

Организаторы фестиваля для выпускников «Алые паруса» называют точкой его отсчёта 27 июня 1968 года, когда школьники впервые увидели на Неве судно под алыми парусами. Впоследствии необычный корабль стал эмблемой праздника.