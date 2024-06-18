Рим, 18 июня, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Страны, которые не подписали итоговое заявление конференции по Украине в Швейцарии, сделали это из-за нежелания рушить отношения с Россией, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни на совместном заседании комиссий по международным делам обеих палат парламента.

Sean Kilpatrick/Global Look Press

Он напомнил, что такие глобальные игроки, как Индия, ЮАР, Индонезия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Мексика и Колумбия, не подписали итоговый документ.

«На позицию этих стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию, чтобы не нанести ущерб политическим и экономическим отношениям с Россией, и прежде всего иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров», — сказал он.

Глава МИД Италии также призвал «продвигать нарратив, который поддерживает позицию Киева и привлекает основные страны, которые могут вести диалог с Москвой».

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Итоговый документ изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит. В частности, документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ.

Позднее стало известно, что Ирак и Иорданию исключили из списка стран, поддержавших заключительное коммюнике, так как они попали туда по ошибке «из-за проблемы координации». Накануне, 17 июня, из списка стран, поддержавших коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, исчезла Руанда. Таким образом, количество отказавшихся подписать документ увеличилось до 16 государств.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине в случае выведения Киевом войск из новых российских регионов. Президент также пообещал, что российские войска прекратят огонь в зоне СВО, если украинские власти начнут отводить войска и объявят об отказе от идеи вступить в НАТО.

17 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провальной прошедшую конференцию по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Запад и Киев должны понять, что альтернативы плану президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине не существует, сказала дипломат. По словам Захаровой, подобные конференции не способны создать условия и служить площадкой для подлинно серьёзного диалога о достижении действительно всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира.