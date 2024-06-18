Москва, 18 июня, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Похороны пилота ВСУ Валентина Коренчука с позывным Бджоляр, ликвидированного российскими военными, прошли в Киеве. Об этом сообщил 18 июня Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Ministry of Defense of Ukraine

Коренчук служил в 40-й бригаде тактической авиации ВСУ, в которой якобы состоял фейковый герой «Призрак Киева». Позже украинская пропаганда объявила этот образ собирательным.

Российские военные ликвидировали Коренчука, который управлял штурмовиком Су-25, два месяца назад. В Министерстве обороны 20 апреля сообщили об уничтожении штурмовика Су-25 силами противовоздушной обороны.

Украинские СМИ сообщили, что церемония прощания состоялась в Михайловском златоверхом монастыре, после литургии процессия спустилась на майдан Незалежности.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года другой «призрак Киева», офицер Андрей Пильщиков с позывным Джус, погиб в результате столкновения двух учебно-боевых самолётов Aero L-39 Albatros в Житомирской области. К «призракам Киева» также причисляли Степана Тарабалку, сбитого в марте 2022 года над Житомиром.