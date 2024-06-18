Москва, 18 июня, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Генеральному прокурору России Игорю Краснову направили обращение с просьбой проверить певицу Софию Ротару и национализировать её виллу в Ялте. Об этом сообщил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«В первую очередь мы предусматриваем этот вариант для санатория и реабилитации эсвэошников. Мы считаем, что на южном побережье надо больше расширять возможность реабилитации наших ребят после боевых действий» — приводит слова Резяпова Telegram-канал движения.

Председатель организации также отметил, что необходимо выяснить основания приобретения особняка, подчеркнув, что процесс изъятия должен решаться строго в правовом поле.

Как отметил общественник, бывшая больница Роффе в Ялте была куплена певицей в 1996 году за 1000 гривен (почти 3 млн. рублей на сегодняшний день, исходя из динамики курса с 1996 года), при этом здание является национальным культурным достоянием.

«Можно ли было его выставлять и продавать на тот период? Тем более сейчас она за это здание просит баснословные деньги», — добавил Резяпов.

Как передавало ИА Регнум, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков 6 февраля предложил национализировать имущество Ротару в Ялте из-за её антироссийской позиции и поддержки украинских войск.

Позже заместитель председателя Русской общины региона Владимир Резанов допустил, что на вилле Ротару в случае её национализации могут открыть ЗАГС или музыкальную школу.

6 декабря 2023 года Ротару опубликовала первый за почти два года пост в соцсетях, в котором поздравила украинскую армию с праздником «Защитников Украины». До этого певица на протяжении более чем полугода после начала спецоперации не комментировала общественно-политическую ситуацию и только в августе 2022 года выступила в поддержку ВСУ, выложив фото с сине-жёлтым платком. Она также заявила, что не поддерживает СВО и проживает на Западной Украине.

В СМИ 3 декабря 2023 года появились сообщения о том, что Ротару увезла с Украины своего внука Анатолия Евдокименко, проживающего теперь в США на её средства. Внук певицы пытается построить в Америке музыкальную карьеру под творческим псевдонимом SHMN (Шаман) — не связан с российским певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN).