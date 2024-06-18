Москва, 18 июня, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Руководители Верховных судов стран БРИКС высоко оценили работу российских коллег в области цифровизации судебной системы и формирования единообразной судебной практики, сообщает 18 июня РАПСИ.

Алексей Никольский/РИА Новости Глава Верховного суда РФ Ирина Подносова

Главы и представители Верховных судов России, Китая, Египта, Эфиопии, Индии, Ирана и ОАЭ, а также Белоруссии, приняли участие в Форуме председателей высших инстанций стран БРИКС в Москве.

В настоящее время для судебной сферы наиболее актуальными являются вопросы применения высоких технологий в сфере судопроизводства, единый подход к трактовке законодательства и подготовка кадров для судебной системы, заявили в своих выступлениях гости форума. Они отметили передовой опыт Верховного суда России в указанных областях, выразив желание перенять российские наработки.

На полях форума председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова провела беседы с участниками мероприятия, в частности, с председателем Верховного народного суда КНР Чжан Цзюнем. Подносова отметила, что Россию и Китай связывают многолетние традиции дружбы и стратегического партнёрства, в том числе в области правосудия.

Отношения между Россией и Китаем основаны на добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а между судами двух стран налажен регулярный содержательный диалог, сказала Подносова. В свою очередь Чжан Цзюнь отметил, что сотрудничество России и Китая переживает новую эпоху, и партнёрство стран имеет огромное значение в том числе и для законотворчества.

Также Подносова провела встречу с председателем Кассационного суда Египта Хосни Абдель-Латифом и в ходе беседы выступила за расширение взаимодействия между судебными системами двух стран. Во время общения с главой Федерального Верховного суда Эфиопии Теводросом Мыхретом глава ВС РФ обратила внимание на невысокую активность контактов между высшими инстанциями двух стран, выразив надежду, что ситуация изменится.

Также Подносова на полях форума провела встречу с председателем Верховного суда Белоруссии Валентином Сукало. Стороны осудили ожидаемое вступление Белоруссии в БРИКС, взаимосвязь судебных споров и экономического развития государств, а также белорусский закон о банкротстве. Подносова и Сукало отметили, что отношения РФ и Белоруссии являются образцовыми, и страны заимствуют опыт друг друга.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля Совет Федерации назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда. Сенаторы проголосовали единогласно. В Совфеде Подносова рассказала о работе судов в новых регионах России и сообщила, что уже назначено 500 федеральных судей.

23 апреля президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Подносовой. Глава государства поздравил главу ВС РФ с назначением, пожелал ей успехов на новой должности и отметил её опыт работы в судебной системе, подчеркнув, что у Подносовой есть всё, чтобы надёжно и достойно осуществлять функции председателя Верховного суда.