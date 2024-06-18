Тюменская область, 18 июня, 2024, 16:56 — ИА Регнум. В Тюменской области состоялись новые экспедиции в места постоянного обитания лесного северного оленя. Ученые продолжают изучение этого редкого вида животных благодаря поддержке «РН-Уватнефтегаза» (входит в «Роснефть»). Результаты исследований учитываются при планировании разработки месторождений Уватского проекта.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» помогает тюменским ученым изучать лесного северного оленя

С 2022 года ученые Тобольской научной станции Уральского отделения Российской академии наук исследуют редкий вид лесного северного оленя, включенного в Красную книгу Тюменской области. В рамках исследований ученые провели аэрофотомониторинг с использованием беспилотного авиационного комплекса «Орлан-10». Фотоловушки, установленные на оленьих тропах, зафиксировали около 60 появлений особей этого вида. На основе полученных данных специалисты сделали вывод о существовании локальной устойчивой популяции лесного северного оленя в Уватском районе. Для обеспечения животных необходимыми минеральными веществами в местах их частого появления экологами были установлены дополнительные брикеты с подкормкой.

Проект «РН-Уватнефтегаза» по изучению и сохранению лесного северного оленя имеет большое значение для Тюменской области, так как за последние 20 лет в регионе отсутствуют актуальные данные об этом краснокнижном животном.