Москва, 18 июня, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В московскм чемпионате по игре «Камень, ножницы, бумага» приняли участие более семи тысяч человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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Соревнования по игре «Камень, ножницы, бумага» были организованы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Участники мероприятия борются друг с другом за главный приз — миллион рублей. По результатам игр уже определены первые пять финалистов. Суперфинал чемпионата состоится в сентябре, в нем сразятся 48 участников. Принять участие в состязании может любой желающий. Однако детей от 6 до 14 лет должны сопровождать взрослые. Мероприятия проходят на Чистопрудном бульваре ежедневно с 12:00 до 20:00 и на окружных площадках по расписанию. По воскресеньям проводят игры навылет, их лидеры проходят в суперфинал. На минувшей неделе на Чистопрудном бульваре все желающие могли увидеть состязание между двумя известными рестораторами Антоном Пинским и Аркадием Новиковым. Они сформировали призовой фонд чемпионата по «Камень, ножницы, бумага». Как сообщало ИА Регнум, 1 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии нового фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Фестивальный площадки будут работать на протяжении 100 дней. Они объединят различные летние развлечения.

Также в рамках этого фестиваля москвичи и гости столицы могут посетить на Никитском бульваре бесплатный художественный марафон, в мастер-классах которого смогут поучаствовать все желающие. Для этого будет достаточно прийти в арт-пространство на Никитском бульваре и занять свободное место за столом для творчества.

15 июня стало известно, что городские набережные также смогут стать площадками для мероприятий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Например, набережная у парка «Печатники», известная своими панорамными видами может быть использована для спортивных соревнований и занятий по фитнесу, а также для танцевальных вечеров.