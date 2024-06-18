Москва, 18 июня, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Российский нападающий Фёдор Смолов перешёл в футбольный клуб «Краснодар», сообщает 18 июня пресс-служба команды.

Дарья Драй ИА REGNUM

Отмечается, что контракт с 34-летним игроком рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Смолов выступал за московское «Динамо» и покинул клуб свободным агентом.

Смолов — воспитанник «Динамо», он выступал за столичный клуб с 2008 по 2010 год. В январе 2022 года Смолов перешёл в «Динамо» из «Локомотива», в котором играл с августа 2018 года. До этого он также выступал за «Анжи», «Урал», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту».

Как передавало ИА Регнум, «Краснодар» 25 мая обыграл московское «Динамо» в домашнем матче со счётом 1:0 и впервые в своей истории стал вице-чемпионом России по футболу. Сафонов также участвовал в матче.

14 июня российский вратарь Матвей Сафонов перешёл из футбольного клуба «Краснодар» в парижский «Пари Сен-Жермен».

14 июня стало известно, что петербургский футбольный клуб «Зенит» согласовал переход нападающего из московского ФК «Локомотив» Максима Глушенкова. Ожидается, что он вскоре подпишет контракт с сине-бело-голубыми.