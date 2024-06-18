Москва, 18 июня, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы на заседании 18 июня приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха.

ТАСС / Сергей Фадеичев

Кельбах был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

«Назначить Кельбаху наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии общего режима», — сказано в тексте приговора.

Также бывшему главе «Автодора» запретили в течение трёх лет занимать определённые должности.

Как передавало ИА Регнум, строительство ЦКАД началось в 2015 году. Планировалось, что первая очередь объекта будет завершена в 2018 году, но сроки были перенесены на 2019 год. В апреле 2018 года Счётная палата проинформировала, что сроки строительства не исполняются.

В 2019 году Следственный комитет заявил, что Кельбах нанёс государству ущерб на сумму в 2 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело. Фигуранта отправили под домашний арест.

По данным следствия, в 2017 году Кельбах незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более 2 млрд рублей, а ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета ещё 3,9 млн рублей.

Кроме того, Кельбаху вменили незаконную выплату ещё одной компании 132 млн рублей за разработку документации по ЦКАД. Как установило следствие, такие работы не были предусмотрены соответствующей федеральной целевой программой.

В июне 2024 года обвинение попросило приговорить Кельбаха к 14 годам лишения свободы.