Вашингтон, 18 июня, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Западные страны перешли красную черту в конфликте на Украине, пишет экс-помощник заместителя министра обороны Соединённых Штатов Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Los Alamos National Laboratory

«В контексте соперничества сверхдержав, прокси — и других конфликтов (Кубинский ракетный кризис был не прокси-конфликтом, а прямым противостоянием между США и СССР) одобренные НАТО атаки на российскую территорию, похоже, пересекают опасную красную черту», — говорится в статье.

По мнению Брайена, отказ от переговоров и отсутствие стремления к миру со стороны Вашингтона и большей части стран ЕС повышают вероятность расширения конфликта вплоть до использования ядерного оружия.

Как передавало ИА Регнум, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Daily Telegraph заявил, что страны — члены Североатлантического альянса начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

По его словам, транспарентность в данном вопросе помогает «послать прямой сигнал о том, что НАТО является ядерным альянсом». Он также отметил, что цель НАТО якобы состоит в том, чтобы «в мире не было ядерного оружия, но пока оно существует, НАТО будет оставаться ядерным альянсом».

Президент Владимир Путин 7 июня заявил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Глава государства также призвал не говорить на эту тему всуе, подчеркнув, что у Москвы нет необходимости в его использовании.