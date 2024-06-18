Берлин, 18 июня, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Террористы «Исламского государства провинции Хорасан» (ИГПХ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали Украину в качестве перевалочного пункта в Европу. Об этом сообщил глава ведомства по охране конституции Германии, ответственное за внутреннюю разведку, Томас Хальденванг.

Handout/Global Look Press

По данным ведомства, в 2023 году террористы под видом беженцев попадали в западные страны через Украину.

«ИГПХ удалось переправить своих сторонников в Западную Европу предположительно через волну беженцев с Украины», — уточнил Хальденванг во время выступления с докладом за 2023 год.

Глава ведомства добавил, что федеральные власти Германии пристально наблюдают вместе с коллегами из других стран Европы за процессами передвижения беженцев, чтобы предотвратить возможные теракты.

Как отметил Хальденванг, ИГПХ на данным момент представляет собой самую опасную террористическую группировку. При этом, по оценке главы МВД Германии Нэнси Фезер, в ФРГ в настоящий момент находятся порядка 27 тысяч последователей радикального исламизма.

По её словам, сохраняются угрозы терактов как со стороны одиночек, так и небольших групп.

Как передавало ИА Регнум, в начале января газета Bild писала, что службы безопасности Германии выявили несколько потенциальных террористов из Таджикистана, которые выдавали себя за украинских беженцев. В публикации говорилось, что задержанные беженцы связаны с новой экстремистской группировкой под названием «Исламское государство Хорасан». По данным издания, они уже трижды пытались устроить террористические атаки на территории Германии.

Тогда отмечалось, что исламисты, выдавая себя за беженцев с Украины, используют поддельные документы, а также рассказывают выдуманные случаи с пытками и дальнейшим преследованием, после чего им разрешают пребывать в Германии «почти без проверок». Более того, ситуация усугубляется тем, что прибывающие в Германию из Центральной Азии могут получить оружие или взрывчатые вещества, так как их путь может проходить через зону боевых действий на Украине, заключили авторы статьи.