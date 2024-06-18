Хельсинки, 18 июня, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Комитет парламента Финляндии по конституционному праву одобрил законопроект об ограничении приёма беженцев и их выдворении на границе с Россией, пишет 18 июня газета Ilta-Sanomat.

Global Look Press

«Комитет по конституционному праву занял положительную позицию в отношении «закона о выдворении» на восточной границе», — сказано в материале.

За этот проект проголосовали 15 членов комитета, против — двое, уточнило издание.

Как передавало ИА Регнум, в мае премьер-министр страны Петтери Орпо отмечал, что власти Финляндии рассмотрят вопрос о частичном открытии границы с Российской Федерацией в случае принятия закона о выдворении просителей убежища. По его словам, если обеим сторонам удастся наладить сотрудничество, появится возможность для возобновления работы и других пограничных пунктов.

Также глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен допустил открытие границы с Россией для пассажирского транспорта. Однако власти рассмотрят этот вопрос только после принятия упомянутого закона о беженцах.

Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией 14 декабря 2023 года. Это решение власти республики объяснили как меры, направленные на борьбу с въезжающими в страну через Россию беженцами из стран Африки и Ближнего Востока. В начале апреля Государственный совет Финляндии принял решение оставить российско-финскую границу закрытой на неопределённый период.

В знак протеста русскоязычные жители Финляндии вышли на улицы Хельсинки и обвинили правительство в нарушении прав, а также призвали отменить решение о закрытии погранпереходов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что Финляндия, закрыв российскую границу, не только испортила жизнь собственному населению, но и отгородилась от всего мирового сообщества.