Дудинка, Красноярский край, 18 июня, 2024, 16:02 — ИА Регнум. На севере Красноярского края завершился зимне-весенний завоз грузов на производственные объекты компании «РН-Ванкор» (входит в «Роснефть»). По Северному морскому пути и зимним автомобильным дорогам на объекты проекта «Восток Ойл» завезён рекордный в истории предприятия объем грузов — свыше 830 тыс. тонн материалов и оборудования. По сравнению с прошлым периодом объем завезенных грузов вырос на 32%.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» установила рекорд завоза грузов на север Красноярского края

Для транспортировки по Северному морскому пути были привлечены 14 морских сухогрузов и четыре танкера, которые выполнили 55 рейсов из портов Мурманска и Архангельска в сопровождении трёх атомных и четырёх дизельных ледоколов. На производственные базы «Таналау», «Караул» и «Воронцово» были завезены металлоконструкции, трубы, дорожные плиты, инертные и горюче-смазочные материалы, строительное оборудование, кабельно-проводниковая продукция и другой генеральный груз.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» установила рекорд завоза грузов на север Красноярского края

Для дальнейшей доставки грузов по зимним автодорогам был задействован обширный автопарк в составе более 3 тыс. большегрузных машин и другой специализированной техники, которые выполнили более 42 тыс. рейсов. Впервые зимние автодороги общей протяженностью более 2 тыс. км напрямую соединили г. Дудинка с бухтой Север и портом п. Диксон.