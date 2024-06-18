Москва, 18 июня, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 18 июня приняла во втором чтении законопроект, который предполагает исключение ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, сообщают «Известия».

Алексей Майшев/РИА Новости

В частности, законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые требуются для совершения регистрационных действий (как при постановке автомобиля на учёт, так и при смене владельца).

Кроме того, документом предлагается разрешить водителям при продаже автомобиля сразу снимать его с учёта в Госавтоинспекцию, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

Также в законопроекте говорится, что госучёт автомобиля можно будет прекратить по заявлению автовладельца в отношении машины, находящейся в розыске или угнанной.

Как передавало ИА Регнум, в мае правительство поддержало законопроект, предусматривающий увеличение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 тыс. до 200 тыс. рублей, если ДТП оформят по европротоколу, без участия полиции.

С марта в России начали по-новому оформлять полисы ОСАГО. Так, со 2 марта их можно будет заключать на срок от одного дня и до трёх месяцев. Ранее же минимальный срок страхования автомобиля составлял от трёх месяцев.

В беседе с ИА Регнум партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил, что такой вариант полиса подойдет тем, кому необходимо совершать редкие или разовые поездки. В качестве одного из примеров эксперт привёл коллекционный автомобиль, который выезжает на выставку раз в год. Однако, по его словам, вряд ли эти полисы будут очень востребованы.