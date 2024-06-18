Брянск, 18 июня, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В Брянской области два местных жителя погибли в результате подрыва на мине в приграничной зоне. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

РИА Новости

«На территории Климовского района местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, двое жителей погибли на месте. Один житель получил ранения. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, ему оказана необходимая помощь», — написал глава области в Telegram-канале.

Богомаз отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Губернатор обратился к жителям региона и попросил их проявлять бдительность и не посещать в приграничных населённых пунктах территории, где установлены предупреждающие знаки с указанием минной опасности.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил, что Вооружённые силы Украины начали разбрасывать на приграничных с Белгородской областью территориях противопехотные мины с сейсмодатчиками. Губернатор региона добавил, что будут предприняты шаги по распространению видеоматериалов с описанием и изображением этих боеприпасов. Также он призвал жителей Белгородской области не приближаться к любым похожим на военные снаряды объектам и в случае их обнаружения обращаться в экстренные службы.

10 июня в Шебекино на мине подорвались оператор телеканала «Россия 24» и трое бойцов местной самообороны. Сотрудника СМИ с осколочными ранениями госпитализировали в тяжёлом состоянии, ему провели операцию. После случившегося в медучреждение обратился ещё один человек, пострадавший при взрыве мины. У него выявили признаки контузии.