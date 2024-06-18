Москва, 18 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Граница санитарного пояса может установиться не в пользу Украины, если киевский режим откажется от предложений президента России Владимира Путина, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам Медведева, если Киев не примет условия Путина, то Вооружённые силы России продолжат наступление. При этом где именно будет оканчиваться граница санитарного пояса, о котором говорил глава государства, пока невозможно сказать.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что всё может сложится совсем невыгодно для Украины.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также вывести свои войска с их территории.

Как только Киев заявит о готовности к такому решению и начнёт реальный вывод войск, официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнёт переговоры, заверил российский лидер.

По мнению заместителя руководителя фракции «Единая Россия» депутата Госдумы Евгения Ревенко, Путин выступил с инициативами глобального характера, реализация которых может послужить основой для мира на Украине и создания новой, всеобъемлющей системы безопасности на евразийском континенте.

Мирная инициатива по Украине, озвученная Путиным, продолжает оставаться на повестке дня, сообщил 17 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.