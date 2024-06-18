Варшава, 18 июня, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В Польше фермеры разлили вдоль границы с Белоруссией свиной навоз, чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов из мусульманских стран. Об этом 18 июня сообщила организация «Общепольский протест фермеров» в соцсети Х.

«С сегодняшнего дня мы начинаем поливать (свиным навозом) приграничную полосу на границе Польши с Белоруссией», — говорит в видео один из участников акции.

Навоз разлили польские фермеры на границе с Белоруссией

Также на кадрах видно, как фермеры начинают разливать навоз, а над ними летает вертолёт Пограничной стражи Польши.

Как передавало ИА Регнум, в середине мая белорусские пограничники обнаружили возле государственной границы пятерых мигрантов из Сомали, которых польские силовики выдворили в республику, предварительно избив и ограбив.

Случаи избиения беженцев польскими силовиками возле границы с Белоруссией не являются редкостью. Борьба с миграцией приняла жесткие формы в 2021 году. В августе Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что за сутки польские силовики насильно вытеснили со своей территории около 70 беженцев. Выдворение сопровождалось издевательствами, в том числе над женщинами и детьми.

В том числе есть случаи гибели беженцев в Польше. В октябре 2023 года после избиения пограничниками двух граждан Ирана один из пострадавших скончался. Тогда силовики заставили выжившего тащить тело погибшего на территорию Белоруссии.

По данным портала Onet, 6 июня после стрельбы польских военных по мигрантам на границе с Белоруссией президент Польши Анджей Дуда созвал заседание совета нацбезопасности. Он выразил недовольство тем, что его вовремя не проинформировали об инциденте как верховного главнокомандующего ВС Польши. Стрельба произошла в конце марта. По версии польских военных, мигранты попытались перейти границу, проигнорировав предупредительные выстрелы в воздух. После этого польские солдаты выстрелили в сторону мигрантов по земле.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 2 июня заявил, что Варшава с 4 июня вновь организует буферную зону на границе с Белоруссией. Она будет действовать в 26 местах в Гайновском районе Польши и одном месте в Белостокском районе. По словам главы ведомства, буферная зона предполагает введение особого приграничного режима.