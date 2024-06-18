В Сочи третий день ищут девушку, унесённую в море на глазах у парня
Сочи, Краснодарский край, 18 июня, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Поиски молодой девушки, которую унесло в открытое море во время прогулки по берегу, продолжаются в Сочи. Сообщение об этом опубликовано 18 июня в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.
20-летнюю девушку, пропавшую 16 июня в акватории пляжа «Ривьера», ищут на спасательном катере. Ранее её искали с берега, а также обследовали на катере акваторию Чёрного моря от пляжа до микрорайона Мамайка.
В Сети появились кадры, запечатлевшие происшествие. На них видно, что девушка и парень находились в воде возле берега во время шторма. В какой-то момент девушку унесла волна, молодой человек сумел выбраться на берег.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в июне в Ботлихском районе Дагестана погибла шестилетняя девочка, которую унёс селевой поток. Трагедия случилась в селе Кижани после ливня. Тело ребёнка нашли в 6 км от села.