Якутск, 18 июня, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Республику Саха (Якутию) остановился возле стадиона Туймаада и вышел, чтобы пообщаться с местными жителями, сообщил 18 июня журналист ВГТРК Павел Зарубин, опубликовав в своём Telegram-канале соответствующее видео.

Петр Ковалев Кредит/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Путин, конечно, не мог не выйти к жителям Якутска на улицах», — подписал публикацию журналист.

На видеокадрах видны люди, обступившие российского лидера, многие снимают происходящее на свои смартфоны.

«Владимир Владимирович, мы с вами всегда», — выкрикнула одна из местных жительниц Якутска.

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Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Путин отправился в Якутию с рабочей поездкой, в рамках которой запланированы ознакомление с достижениями региона и ряд встреч.

Глава государства посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске, где осмотрел выставку ИТ и творческой индустрии. В ходе встречи с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьёв-Амурский 2030» и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток, он заявил, что привлекательность региона растёт. В регион едет молодёжь, доля людей в возрасте до 35 лет здесь немного выше, чем в целом по стране: свыше 27% против 25%, отметил глава государства.

В ходе встречи президент также подчеркнул, что развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век. Сегодня регион демонстрирует очень хорошие темпы роста, многие показатели здесь в разы лучше, чем в среднем по стране, напомнил Путин.

Также российский лидер рассказал, что боялся отморозить уши в Якутске во время одной из своих предыдущих поездок. Президент иронически добавил, что его опасения не оправдались.