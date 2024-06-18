Тверь, 18 июня, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Для Тверской области особенно важно обеспечивать рациональное использование лесных богатств. Об этом сегодня, 18 июня, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Правительство региона рассмотрело ход реализации государственной программы «Лесное хозяйство Тверской области» в текущем году и определило задачи на последующие два года.

Пресс-служба правительства Тверской области Глава Тверской области Руденя обозначил главные задачи лесного хозяйства

«В Тверской области леса занимают порядка 55% территории, по площади лесов мы занимаем первое место в Центральном федеральном округе, — отметил Игорь Руденя. — Лес должен иметь важное значение для жизни и работы наших граждан. Первое — это рекреация и качество окружающей среды. Второе — это хозяйственная деятельность, лесозаготовка. Третье направление — лесовосстановление и сохранение наших лесов для будущих поколений. Четвертое — защита от пожаров и негативного техногенного воздействия в результате действий или бездействий человека».

Площадь лесного фонда Верхневолжья составляет более 4,9 млн га. Губернатор подчеркнул: для тверского региона особенно важно обеспечивать рациональное использование лесных богатств, в том числе для развития деревообрабатывающей промышленности. В прошедшем году в Верхневолжье удалось стабилизировать объём заготовки древесины после некоторого снижения в 2022 году, вызванного санкционным давлением. Задача — сохранить в 2024-м объемы по лесозаготовке в пределах допустимых возможностей.

При этом важно обеспечить 100% восстановление площади вырубленных лесов, как это предусмотрено государственной программой, отметил глава региона. Для воспроизводства лесов в питомниках региона выращивается посадочный материал. В 2024 году планируется получить 28,5 млн штук саженцев и сеянцев деревьев. Кроме того, как подчеркнул Игорь Руденя, необходимо сохранить тенденцию по снижению количества лесных пожаров.

Напомним, в настоящий момент в Верхневолжье установлен особый противопожарный режим. За последние годы в Верхневолжье снизилось количество лесных пожаров и сократилась площадь, пройденная огнём. Практически всегда возгорания ликвидируются в день обнаружения.

«Рослесхозом проведена оценка деятельности субъектов Российской Федерации в 2023 году. И, если говорить про оценку лесного хозяйства Тверской области, то это попадание в десятку лидеров по эффективности исполнения переданных полномочий в сфере лесных отношений», — отметил заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства, советник руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.