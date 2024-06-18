Воскресенск, Московская область, 18 июня, 2024, 15:01 — ИА Регнум. В магазине «Дикси» в Воскресенске Московской области 19-летняя девушка схватила с прилавка нож и набросилась на посетителей, сообщила 18 июня пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета (СК) в своём Telegram-канале.

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«В Воскресенске возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершённых девушкой в продуктовом магазине», — сказано в сообщении.

Мотивы действий девушки пока не установлены. Она не сумела никого ранить — ещё до приезда сотрудников полиции девушку обезвредили и удерживали несколько мужчин. Один из них метким броском попал злоумышленнице в голову корзиной для продуктов, отметил СК.

По данным ГУ МВД России по Московской области, инцидент произошёл после конфликта девушки с сотрудниками магазина.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня двое неизвестных устроили поножовщину на проезжей части в Одинцово Московской области. Один из мужчин догнал оппонента и нанёс ему несколько ударов.

30 апреля в Московской области мужчину несколько раз ударили ножом в ходе конфликта, вспыхнувшего из-за шаурмы. Инцидент произошёл в районе станции МЦД «Нахабино». На купившего шаурму мужчину напал другой человек, пытаясь отнять еду. Пострадавший получил несколько ударов ножом в грудь и спину. Напавший скрылся, пострадавший был госпитализирован.