Рязань, 18 июня, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Следователи после ДТП с восьмью погибшими в Рязанской области возбудили ещё одно уголовное дело — об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 18 июня сообщили в СКР.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, повлекших по неосторожности смерть 8 лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

В рамках расследования дела следователи провели осмотр места происшествия, также допрашиваются и водители грузовиков, решается вопрос о назначении судмедэкспертиз.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 июня в Шиловском районе Рязанской области столкнулись микроавтобус, один легковой и два грузовых автомобиля. В результате погибли восемь человек. Ещё 13 получили травмы, их экстренно доставили в Шиловский медцентр. Трое из пострадавших — дети. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

По данным Госавтоинспекции, причиной массового ДТП в Рязанской области, унёсшего жизни восьми человек, стал выезд микроавтобуса «Газель» на встречную полосу.