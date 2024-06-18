Москва, 18 июня, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Бывший боец СВО Александр Глазов, чьё участие в школьном «Уроке мужества» стало поводом для скандала, рассказал, что приходил поблагодарить детей за письма, которые воодушевляют военных на фронте и трогают до слёз. В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой боец заявил, что недоброжелатели пытались очернить его из-за общественной деятельности.

ИА Регнум Бывший боец СВО Александр Глазов

Скандал из-за Глазова разгорелся в социальных сетях в конце апреля, хотя участник спецоперации пообщался с детьми в одной из подмосковных школ еще в октябре 2023 года. В 2019 году он был осуждён за склонение детей к суициду, на фронт попал в составе ЧВК «Вагнер».

«Я и те люди, кто меня поддерживают, считали, что это просто зависть. Я ведь не в первый раз проводил открытые уроки. Нас уважают. Конкретно в ту школу, где меня выставили чуть ли не монстром, я приходил, чтобы поблагодарить детей за письма для солдат», — рассказал Глазов о своём отношении к инциденту.

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Он признался, что плакал над одним из детских писем. По его словам, такое происходит и с другими взрослыми мужчинами — они отходят в сторону и украдкой вытирают слёзы. Берут за душу пожелания вернуться живыми и здоровыми, слова о том, что бойцов ждут дома.

Глазов вспомнил, что пришёл в подмосковную школу в октябре. Во время урока он побеседовал с детьми, поблагодарил за письма. Потом начал ходить в школы вместе с участниками «Боевого братства».

После скандала, добавил Александр, было обидно. Нашлись те, кто заявил, что бывшего бойца нельзя пускать в школу к детям из-за его прошлого. Однако не один раз, по его словам, он слышал «спасибо» за то, что защищал Родину. Глазов пообещал, что продолжит проводить «Уроки мужества».

«Да, буду ходить, потому что мы назад не сдаём», — сказал участник СВО.

Как сообщало ИА Регнум, Глазова осудили как куратора игры «Синий кит», из-за него едва не погибла молодая девушка. Александр рассказал, что отправился в зону боевых действий, чтобы искупить свою личную вину кровью, но, несмотря на потерю трёх пальцев и глаза, он не чувствует, что достиг цели. Он также отметил, что хотел отправиться не в зону СВО, а в Африку, но не смог этого сделать из-за имеющихся у него ограничений на выезд из страны.

Полное интервью смотрите и читайте на сайте ИА Регнум.