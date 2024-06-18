Москва, 18 июня, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Государственная дума на заседании 18 июня приняла в I чтении законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним.

Zamir Usmanov/Global Look Press

В поддержку законопроекта проголосовали 404 депутатов, один парламентарий проголосовал против, ещё один воздержался.

Закон также предполагает запрет продажи энергетиков в потребительской таре объёмом более 0,5 литра. Контролировать соблюдение закона должен будет Роспотребнадзор.

В случае принятия законопроекта в целом запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Госдуме объяснили законодательную инициативу просьбами родителей и учителей из-за вреда таких напитков здоровью несовершеннолетних.

В частности, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что врачи доказали, что энергетики вредны для здоровья. На фоне их бесконтрольного потребления растёт риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний, напоминал он. Спикер Госдумы добавил, что инициатива направлена на защиту здоровья детей и ограждение молодёжи от пагубных привычек. Володин отмечал, что почти каждый четвёртый житель России употребляет энергетики, а среди молодёжи этот показатель превышает 50%.

По словам первого замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежды Школкиной, запрет на продажу несовершеннолетним нужен, но его недостаточно. Депутат отметила, что проблема гораздо серьёзнее, так как уже целое поколение выросло на энергетиках, и многие родители сами покупают такие напитки детям.

В ряде регионов подобный запрет уже действует. Так, в Тверской области ввели запрет на продажу энергетиков детям в марте 2015 года, в Тюменской области — в декабре 2019 года, в Башкирии — в ноябре 2020 года.