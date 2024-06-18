Сеул, 18 июня, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Северокорейские военные получили ранения из-за наземных мин при работах в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает агентства Yonhap.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Северокорейские военные, похоже, выполняют свою работу в демилитаризованной зоне неосторожно. Много потерь происходит из-за наземных мин при работах в прифронтовой зоне», — приводит агентство слова представителя Объединённого комитета начальников штабов ВС Республики Корея.

Вместе с тем в материале говорится, что с апреля этого года большое количество северокорейских военных было развёрнуто в различных районах вблизи демилитаризованной зоны, для усиления наблюдения, установки мин, укрепления дорог и установки противотанковых заграждений.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня южнокорейские военные открыли предупредительный огонь на границе после её пересечения солдатами КНДР. По данным южнокорейских военных, в 08:30 по местному времени (02:30 мск) группа северокорейских военнослужащих пересекла военную демаркационную линию в центральной части демилитаризованной зоны. Их было от 20 до 30 человек, в руках у военных были рабочие инструменты.

Со стороны Республики Корея прозвучало предупреждение, за ним последовали предупредительные выстрелы. После этого военные КНДР вернулись на свою сторону границы, необычной активности зафиксировано не было. Вероятно, инцидент был случайностью, заявили в комитете.

В Южной Корее ранее предположили, что КНДР готовится возвести на границе сооружение, подобное Берлинской стене. В последнее время северокорейские военные строят стены и дороги, копают землю в ряде районов между военной демаркационной линией и северной разграничительной линией внутри демилитаризованной зоны. Точный характер проводимых работ непонятен.

По мнению корееведа Константина Асмолова, минирование дорог, которое проводят власти Северной Кореи в приграничной зоне, не говорит об агрессивных планах Пхеньяна. Такие мероприятия всегда означают намерение обороняться, а у КНДР есть основания опасаться нападения.