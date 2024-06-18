Якутск, 18 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал идею введния специальной правительственной стипендии для регонов дальневосточного федерального округа.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«По поводу стипендий согласен. Давайте так и сделаем. Здесь я не вижу никаких проблем. Наоборот, думаю, что это будет дополнительным стимулом для привлечения специалистов», — заявил глава государства на встрече с жителями Дальнего Востока, отвечая соответствующее предложение.

Как передавало ИА Регнум, во время беседы со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта в Калининграде 25 января президент России Владимир Путин объяснил желание молодёжи получать высшее образование госполитикой.

По словам главы государства, это связано с увеличением количества бюджетных мест в вузах. Глава государства подчеркнул, что десять лет назад около 50% школьников считали важным высшее образование, сегодня — более 70%, выросло и количество родителей, желающих для детей окончания вузов.

Во время встречи глава государства также сообщил, что решил повысить размер президентской стипендии до 30 тыс. рублей. Путин добавил, что правительство уже решает вопрос об увеличении своих стипендий, и они будут составлять порядка 20 тыс. рублей.