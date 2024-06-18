Москва, 18 июня, 2024, 12:51 — ИА Регнум. В Москве по делу о массовом отравлении задержали генерального директора фирмы — производителя консервированной фасоли, сообщили 18 июня в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«По делу об отравлениях задержан Анатолий Шин — гендиректор фирмы ООО «Савон-К», которая производила консервированную фасоль для салатов», — сообщает Lenta.ru.

По его словам, в офисе компании были проведены обыски.

Как передавало ИА Регнум, о массовом случае отравления стало известно 15 июня в Москве. В этот день в столице более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В тот же день управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио», изготовитель которой — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН», и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт», заявили в ведомстве. Там также не рекомендовали есть уже купленные продукты компаний. Началось эпидрасследование. В департаменте здравоохранения столицы заверили, что о массовом отравлении речи не идёт. Болезнь не является инфекционной и не передается от человека к человеку.

17 июня стало известно, что в Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратились более 120 человек, 55 из них находятся в тяжёлом состоянии, 30 — в реанимации. Кроме того, сообщалось, что в Нижегородской области с признаками ботулизма обратились 12 человек, в Казани — 14 человек.

В рамках расследования уголовного дела ранее были задержаны генеральный директор компании «Кухни на районе» Антон Лозин, а также генеральный директор ООО «Савон-К» Анатолий Шин и руководитель отдела качества Local Kitchen Машкова Е. А.