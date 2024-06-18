Якутск, 18 июня, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 июня сообщил, что вместе с руководством Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) принял решение о необходимости строительства ещё одной верфи на Дальнем Востоке.

Виталий Аньков/РИА Новости

В Якутске в ходе встречи со специалистами, принявшими решение переехать для работы на Дальний Восток, Путин напомнил, что одно такое предприятие уже построено под Владивостоком.

«У нас активно развивается судостроительный кластер. Только что с руководством Объединённой судостроительной корпорации обсуждали, что и где строить — всё-таки у них есть необходимость в создании новых предприятий. Пришли к выводу, что следующее предприятие — так же, как и под Владивостоком создано, — все будем создавать ещё одно такое на Дальнем Востоке», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта на совещании с членами правительства президент заявил, что восточные регионы страны должны быть в приоритете при выборе места для строительства новых верфей. Целесообразнее строить верфи на востоке, чтобы увязать это с территориальным развитием и удобством производства соответствующей техники, сказал глава государства.

29 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил о планах существенно обновить торговый флот на базе отечественных верфей. Новые танкеры, газовозы и контейнеровозы позволят выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики и кардинальных перемен в глобальной экономике, сказал президент.

Он также анонсировал увеличение грузооборотов северных портов России, включая Мурманский транспортный узел, обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути, а также увеличение арктического флота. Путин пригласил зарубежные логистические компании использовать Севморпуть для перевозок.