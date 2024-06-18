Москва, 18 июня, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Генеральный директор компании «Кухни на районе» Антон Лозин задержан по делу о массовом отравлении в Москве, сообщает 18 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С гендиректором компании «Кухня на районе» в настоящее время проводятся следственные действия, он среди задержанных по делу о массовом отравлении людей», — сообщил собеседник издания.

Отмечается, что ещё двое задержанных — генеральный директор ООО «САВОН-К» Анатолий Шин и руководитель отдела качества Local Kitchen Машкова Е. А.

Как передавало ИА Регнум, о массовом случае отравления стало известно 15 июня в Москве. В этот день в столице более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В тот же день управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио», изготовитель которой — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН», и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт», заявили в ведомстве. Там также не рекомендовали есть уже купленные продукты компаний. Началось эпидрасследование. В департаменте здравоохранения столицы заверили, что о массовом отравлении речи не идёт. Болезнь не является инфекционной и не передается от человека к человеку.

17 июня стало известно, что в Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратились более 120 человек, 55 из них находятся в тяжёлом состоянии, 30 — в реанимации. Кроме того, сообщалось, что в Нижегородской области с признаками ботулизма обратились 12 человек, в Казани — 14 человек.

18 июня СК РФ сообщил, что по делу о массовом отравлении задержали троих человек. Кроме того, было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции в связи с тем, что при расследовании следователи выявили факт незаконной миграции по месту пребывания нескольких иностранных граждан.