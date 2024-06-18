Якутск, 18 июня, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Россия добьётся успеха в информационных технологиях через объединение усилий. Об этом президент Владимир Путин заявил 18 июня в Якутске.

Максим Богодвид/РИА Новости

Глава государства назвал информационные технологии одним из самых интересных и перспективных направлений. Он с удовлетворением отметил, что работа по нему проводится и на северных территориях.

«Уверен, что, объединяя усилия по этому ключевому направлению, нас всех ждёт очень хороший результат», — подчеркнул Путин в ходе осмотра выставки в креативном кластере «Квартал труда».

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Путин отправился в Якутию с рабочей поездкой, в рамках которой запланированы ознакомление с достижениями региона и ряд встреч. Глава государства посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске, где осмотрел выставку ИТ и творческой индустрии.