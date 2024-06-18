Казань, 18 июня, 2024, 11:20 — ИА Регнум. В Казани с подозрением на ботулизм госпитализированы 14 человек, восемь из которых в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила 18 июня пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«На утро 18 июня находятся в инфекционной больнице 14 больных с ботулизмом, из них восемь человек в тяжёлом состоянии», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор в Татарстане установил 116 покупателей салата «Лобио с фасолью» и провёл их телефонный обзвон, рекомендовав им обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов ботулизма.

В ведомстве также сообщили, что остатки салата в количестве 136 штук были изъяты с точек реализации и находятся на лабораторном исследовании.

Как передавало ИА Регнум, о массовом случае отравления стало известно 15 июня в Москве. В этот день в столице более десяти человек отравились продуктами, заказанными через службу доставки. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В тот же день управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио», изготовитель которой — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН», и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт», заявили в ведомстве. Там также не рекомендовали есть уже купленные продукты компаний. Началось эпидрасследование. В департаменте здравоохранения столицы заверили, что о массовом отравлении речи не идёт. Болезнь не является инфекционной и не передается от человека к человеку.

17 июня стало известно, что в Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратились более 120 человек, 55 из них находятся в тяжёлом состоянии, 30 — в реанимации.

В этот же день в минздраве Нижегородской области сообщили, что в больницы с признаками ботулизма обратились уже 12 человек. При этом четверо жителей находятся в реанимации.

18 июня СК РФ сообщил, что по делу о массовом отравлении задержали троих человек. Кроме того, было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции в связи с тем, что при расследовании следователи выявили факт незаконной миграции по месту пребывания нескольких иностранных граждан.