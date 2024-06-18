Ижевск, 18 июня, 2024, 11:12 — ИА Регнум. В Удмуртии сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность местного жителя, который планировал совершить диверсию на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Ижевска. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

РИА Новости/ФСБ РФ

«УФСБ России по Удмуртской Республике пресечена деятельность жителя региона, осуществлявшего приготовление к совершению диверсионного акта на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Ижевска», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ («Содействие диверсионной деятельности»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, ранее силовики задержали жителя Дзержинска в Нижегородской области за передачу данных о перевозке вооружений в зону СВО. Как установили правоохранители, он сам вызвался сотрудничать с организациями, которые действуют против России. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК («Государственная измена»).

Вместе с тем судебный департамент Верховного суда России 17 апреля опубликовал статистические данные о количестве приговоров по делам о госизмене и шпионаже в стране. По ним в 2023 году осудили 48 человек, что в два с лишним раза больше, чем в 2022 году, в котором приговорили за эти преступления 17 человек.