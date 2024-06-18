Москва, 18 июня, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Российские магазины строительной сети «Леруа Мерлен» продолжат работу под новым брендом «Лемана Про», сообщила 18 июня пресс-служба компании.

Petrov Sergey/Global Look Press

Ребрендинг проводится после передачи операционного контроля над компанией текущему менеджменту. Первые магазины обновят до конца текущего года, переименование завершится в 2025 году, говорится в сообщении.

Замена названия сети пройдёт поэтапно. Сначала новый дизайн получат сайт и приложение, затем компания постепенно заменит вывески магазинов, оформление транспорта, униформу сотрудников и другие элементы.

Смена бренда не отразится на текущей работе, взаимоотношениях с партнёрами и обслуживании клиентов, заверили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, в марте юридическое наименование российского подразделения французской сети «Леруа Мерлен» заменили на «Ле Монлид». Это произошло в процессе передачи управления местному менеджменту.

В 2022 году руководство решило остановить финансирование российского подразделения, а спустя год стало известно, что его передадут местным менеджерам. В конце 2023 года владельцем «Леруа Мерлен Восток» стала зарегистрированная в ОАЭ компания Scenari Holding LP. Во владении изначального французского руководства компании осталось 0,01% российского подразделения.

В марте 2023 года материнская компания объявляла о планах продать все магазины бренда в России. Тогда же в пресс-службе компании заявили, что обсуждение вопроса о смене бренда в России начнут только после передачи местному собственнику.