Москва, 18 июня, 2024, 10:14 — ИА Регнум. По делу о массовом отравлении жителей Москвы задержали троих человек. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержаны трое лиц — фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Вместе с тем было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции в связи с тем, что при расследовании следователи выявили факт незаконной миграции по месту пребывания нескольких иностранных граждан.

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