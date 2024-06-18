Сеул, 18 июня, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь на границе после её пересечения солдатами КНДР. Об этом сообщает 18 июня агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.

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По данным южнокорейских военных, в 08:30 по местному времени (02:30 мск) группа северокорейских военнослужащих пересекла военную демаркационную линию в центральной части демилитаризованной зоны. Их было от 20 до 30 человек, в руках у военных были рабочие инструменты.

Со стороны Республики Корея прозвучало предупреждение, за ним последовали предупредительные выстрелы. После этого военные КНДР вернулись на свою сторону границы, необычной активности зафиксировано не было. Вероятно, инцидент был случайностью, заявили в комитете.

Представитель комитета напомнил, что 9 июня подобный случай произошёл в другом месте. С апреля армия КНДР проводит различные работы по усилению безопасности на границе.

Как сообщало ИА Регнум, в Южной Корее ранее предположили, что КНДР готовится возвести на границе сооружение, подобное Берлинской стене. В последнее время северокорейские военные строят стены и дороги, копают землю в ряде районов между военной демаркационной линией и северной разграничительной линией внутри демилитаризованной зоны. Точный характер проводимых работ непонятен.

По мнению корееведа Константина Асмолова, минирование дорог, которое проводят власти Северной Кореи в приграничной зоне, не говорит об агрессивных планах Пхеньяна. Такие мероприятия всегда означают намерение обороняться, а у КНДР есть основания опасаться нападения.