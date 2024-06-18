Анкара, 18 июня, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Турецкие спецслужбы предупредили Россию и помогли предотвратить в Москве второй теракт после нападения на «Крокус Сити Холл», пишет газета Hürriyet.

Alexey Belkin/Global Look Press

Отмечается, что после первого нападения на «Крокус» террористическая группировка планировала совершить второй теракт.

«Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой», — пишет обозреватель газеты Ханде Фырат.

По данным издания, теракт готовили боевики группировки «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая связана с «Исламским государством» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также сообщается, что турецкие спецслужбы долгое время следили за деятельностью местной ячейки «Вилаят Хорасан», которая причастна к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в конце января 2024 года. Тогда спецслужбы вышли на ряд лиц, допросили их, после чего был установлен контакт с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» совершили 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, в том числе шестеро детей. Ещё 550 человек пострадали. Суд признал потерпевшими по делу о теракте в концертном зале более 1,7 тыс. человек.

В ходе расследования преступления Басманный суд Москвы в общей сложности принял решение арестовать 18 фигурантов дела. Ещё двое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.

Президент России Владимир Путин заявил, что главной целью теракта в «Крокусе» было стремление нанести ущерб единству страны. Он отметил, что других целей не просматривается. Россия не может быть целью атак со стороны исламских фундаменталистов, так как показывает уникальное межконфессиональное, межрелигиозное и межэтническое согласие.

3 апреля Николай Патрушев, занимавший пост секретаря Совета безопасности России, сообщил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам. Он отметил, что Москве пытаются навязать, что за этим преступлением стоят исламисты.