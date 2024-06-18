Гатчина, Ленинградская область, 18 июня, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул в производственном здании в Ленинградской области, сообщает 18 июня пресс-центр МЧС России.

Кадр из видео

Уточняется, что в городе Гатчина загорелось трёхэтажное производственное здание, площадь возгорания составила 1500 кв. м. К тушению привлекались 30 специалистов и восемь единиц техники.

В 08:30 мск в МЧС сообщили о локализации пожара, а в 08:42 — о ликвидации открытого горения.

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Как сообщало ИА Регнум, в марте в Ленинградской области потушили крупный пожар в ангаре на Волхонском шоссе, на месте работали 75 специалистов и 21 единица техники. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м., тушение осложняла высокая пожарная нагрузка внутри склада. При пожаре два человека получили ожоги рук, их доставили в больницу.