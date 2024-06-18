Москва, 18 июня, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Актёр Сергей Базанов, обвиняемый в убийстве в составе организованной группы, признался в разбое. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет 18 июня «Газета.Ru».

Кадр из видео Актёр Сергей Базанов (слева)

По данным источника, Базанов согласился сотрудничать со следствием. В рамках расследования уголовного дела Базанову и другим фигурантам предъявлены обвинения в разбое и убийстве. Актёр отрицает, что причастен к расправе.

В деле появился четвёртый арестованный — С. Хайдаров. Один из обвиняемых Григорий Галустов утверждает, что именно Базанов организовал нападение.

По версии следствия, в 2011 году Базанов участвовал в нападении на предпринимателя в центре Москвы. Бандиты выстрелили мужчине в голову и похитили сумку, в которой находились $900 тыс. По данным столичного главка СК, причастность к преступлению Базанова и ещё одного фигуранта дела подтвердили показания свидетелей, опознания, очные ставки и экспертизы. Ранее Галустова, Хайдарова и ещё одного обвиняемого Евгения Николаева уже судили за разбой.

Базанов известен как исполнитель роли Демида в сериале «Слово пацана». В 2013 году его приговорили к трём годам колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского. Суд на полгода сократил ему срок наказания после полного признания вины и раскаяния.

Как сообщало ИА Регнум, в марте фигурантом уголовного дела об убийстве стал московский актёр Алексей Яничев. Он признался, что в ноябре 2023 года нечаянно задушил своего друга. Проверка подтвердила, что умысла об убийстве у Яничева не было.