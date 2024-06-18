Нижний Новгород, 18 июня, 2024, 08:35 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде число жителей, поступивших в больницу с признаками ботулизма, увеличилось до 14, сообщили 18 июня в пресс-службе регионального Минздрава.

Petrov Sergey/Global Look Press

Ранее сообщалось о 12 случаях.

«По состоянию на 07:00 18 июня, в медучреждения Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе один ребенок, с признаками ботулизма», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что 12 из них находятся в отделении реанимации.

Как передавало ИА Регнум, в Москве за медицинской помощью на 17 июня с симптомами ботулизма обратились более 120 человек, 55 из них находятся в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Пациенты отравились продуктами, заказанными через службу доставки.

В тот же день управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт».