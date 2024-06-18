Москва, 18 июня, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ завершает расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. В августе материалы будут переданы в суд для рассмотрения. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов фигурантов.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

«Следственные действия в ближайшее врем будут завершены. Как ожидается, не позднее августа дело передадут в суд. Предполагается, что это будет Второй западный окружной военный суд», — пояснил защитник, добавив, что дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности будут выделены в отдельное производство и рассмотрены отдельно.

Как сообщало ИА Регнум, от рук террористов в «Крокусе» погибли 145 человек, включая шестеро детей. Ещё 550 человек пострадали. Суд признал потерпевшими по делу о теракте в концертном зале более 1,7 тыс. человек.

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