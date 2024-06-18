Одесса, Украина, 18 июня, 2024, 07:19 — ИА Регнум. В порт Одессы на катерах прибыли почти 60 наёмников, разговаривающих на французском языке. Об этом журналистам рассказал представитель пророссийского подполья.

Сергей Корсун ИА Регнум Франция. Украина. ВСУ. Наемники

«Местные жители зафиксировали факт прибытия в Одесский морской порт трёх катеров с иностранными наёмниками общей численностью около 60 человек», — отметили подпольщики, добавив, что прибывшие имели оружие и говорили между собой по-французски.

Заявлено, что наёмников заметили в порту 9 июня, затем они рассредоточились по городу. Наёмники, по данным подполья, стараются не покидать места своего проживания, всячески избегая любых контактов с населением.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону конфликта на Украине по просьбе Киева и при прорыве линии фронта российской армией. Он также выступил с утверждением, что его идею о возможности отправки западных войск на Украину поддержали «много стран».

Также в мае сообщалось, что российские военные взяли в плен в районе Клещеевки в ДНР офицера французского легиона, воевавшего на стороне ВСУ. При этом не уточнялось, являлся ли пленный обычным наёмником или кадровым офицером.

Любые французские военные на Украине представляют законную цель для российской армии, заявил 4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Минобороны РФ 9 июня проинформировало, что Вооружённые силы за минувшие сутки поразили в зоне СВО пункты дислокации операторов ударных беспилотников ВСУ («Птахи Мадяра»), а также нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наёмников и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе.