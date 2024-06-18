Париж, 18 июня, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Североатлантический альянс спешно пытается вооружить Украину до победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ

«Посмотрите, почему НАТО рвётся к войне на Украине и финансирует её на десятки миллиардов! Потому что Трамп только что подтвердил своё несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского!» — отметил он.

К публикации Филиппо добавил видеокадры выступления Трампа перед сторонниками. Кроме других заявлений экс-президент США назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «величайшим торговцем». Трамп пообещал разобраться с многомиллиардными выплатами Украине в случае победы на выборах главы государства.

Филиппо поддержал Трампа, призвав к прекращению финансирования и вооружения Украины.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня в ходе выступления перед сторонниками в Детройте (штат Мичиган) Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем, способным, каждый раз приезжая в США, добиваться от американской администрации многомиллиардных выплат. Экс-глава Белого дома пообещал покончить с потоками средств на Украину при победе в гонке за президентское кресло.

Также Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах сможет закончить конфликт на Украине в течение 24 часов.