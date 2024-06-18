Москва, 18 июня, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Находящийся под следствием по обвинению во взятке замминистра обороны Тимур Иванов владел несколькими люксовыми автомобилями, госномера которых в общей сложности стоят больше 6 млн рублей.

Mil.ru Тимур Иванов

Иванов имел внедорожник Chevrolet Suburban с номером серии ААА региона 77. При этом, до 2016 года с этими номерами были зарегистрированы Porsche Cayenne и ВАЗ-2107, написала KP.RU.

Красивые автомобильные номера, с зеркальными цифрами стоят от 2,5 до 6 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет потребовал продлить арест Тимуру Иванову.

Об аресте Иванова стало известно 24 апреля. Басманный суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу до 23 июня 2024 года. Ему вменили получение взятки в миллиард рублей.

Находящийся под следствием в СИЗО и отстраненный от должности заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в получении крупной взятки, в случае, если его вина будет доказана, впоследствии сможет получить условно-досрочное освобождение. Как подчеркнул адвокат обвиняемого Андрей Гривцов, до приговора суда военный чиновник считается невиновным.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.