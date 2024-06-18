Москва, 18 июня, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Режиссёр Камерной сцены имени Бориса Покровского Большого тетра в Москве Валерий Федоренко скоропостижно умер 17 июня. Ему был 61 год.

Большой театр Валерий Федоренко

«Выражаем соболезнования родным и близким покойного», — написали коллеги в Telegram-канале театра.

Причины смерти не уточняются.

В Камерный театр Валерий Федоренко поступил после окончания ГИТИСа, в 1996 году стал солистом. Его бас не оставлял зрителей равнодушными, а харизма, талант давали возможность пробовать себя в самых разных амплуа.

В 2011 году Федоренко занялся режиссурой, а через пять лет стал музыкальным руководителем Московского Губернского театра.

В его творческой карьере были и съёмки в кино, в шести фильмах. Кинодебют — трёхсерийный боевик «Ахиллесова пята», позже снимался в сериалах «Оперативный псевдоним» и «Сармат», играл небольшую роль в детективе «Искушение Титаника»,

Также снялся в комедия «Артисты», а в фильме-спектакле «Ревизор» сыграл Держиморду.