Марьяновский район, Омская область, 18 июня, 2024, 02:03 — ИА Регнум. В Омской области в ночь на 18 июня загорелось зернохранилище. Площадь пожара составляла 2,6 тыс. кв. метров. Подробности сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Склад с зерном горел в селе Пикетное Марьяновского района.

По информации спасателей, огонь был локализован, дальнейшего распространения не допустили.

Чуть позже пожарные ликвидировали открытое горение.

«Проводится проливка и разбор конструкций. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар на газопроводе низкого давления из-за ДТП произошёл в Ингушетии.

ЧП произошло в 19:34 мск в населённом пункте Галашки Сунженского района. На улице Шоссейная легковой автомобиль совершил наезд на газопровод, после чего произошло возгорание.

Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании в районе станции метро «Динамо» на севере Москвы. О пожаре стало известно вечером 13 июня. Изначально площадь пожара составляла 400 кв. метров, к 00:30 она достигла 800 кв. метров. В МЧС России отметили, что действия, направленные на ликвидацию возгорания, осложняются из-за конструктивных особенностей здания.