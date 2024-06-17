Вашингтон, 18 июня, 2024, 01:11 — ИА Регнум. Белый дом уведомил Кремль о том, что приостановил действия нескольких пунктов российско-американского договора об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

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В опубликованном заявлении минфина США говорится, что американские власти 17 июня направили официальное уведомление России, чтобы подтвердить приостановление действия пунктов договора, который был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 года, а также действия протокола по взаимному согласию.

По информации ведомства, такие действия со стороны США стали ответом на полученное уведомление РФ от 8 августа 2023 года о желании приостановить действие протокола и этих пунктов (п. 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23).

Приостановка договора вступит в силу с 16 августа 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, договоры об избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией, а также Россией и Данией прекратили действие с 1 января 2024 года.

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