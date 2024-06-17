Москва, 18 июня, 2024, 01:04 — ИА Регнум. США пытаются навязать всему миру свой порядок, фактически основанный на принципах неоколониальной диктатуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Соединённые Штаты Америки изо всех сил пытаются навязать миру так называемый порядок, основанный на правилах, который, в сущности, не что иное, как глобальная неоколониальная диктатура, основанная на двойных стандартах. Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жёстким внешним давлением», — написал Путин в своей статье для северокорейской газеты «Нодон синмун», текст которой опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, власти США рассматривают естественное и законное стремление других стран к самостоятельности и независимости как угрозу своему доминированию в мире.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел России Владимир Путин отмечал, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. Всё больше государств стремятся к укреплению суверенитета, самодостаточности, национальной и культурной идентичности. По словам президента России, на авансцену выходят страны Глобального Юга и Востока, растёт роль Африки и Латинской Америки. Говоря о Евразии, российский лидер отметил высокие темпы трансформации региона, где активно реализуется целый ряд масштабных интеграционных проектов.

США постоянно говорят об основанном на правилах международном порядке, при этом сами постоянного его подрывают и нарушают правила, написал главный обозреватель по иностранным делам газеты Financial Times Гидеон Рахман. Во многих странах к заявлениям США о справедливом миропорядке «относятся с насмешкой», указал журналист.