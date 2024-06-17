Симферополь, 18 июня, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Ночью 18 июня на Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта. О вынужденных мерах сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на автоподходах к мосту.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Сообщение о перекрытии движения появилось в 00:08 мск.

Находящихся на мосту людей просили сохранять спокойствие и строго следовать рекомендациям сотрудников транспортной безопасности.

Через 39 минут сообщили о восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост не имеет значения для ВСУ с военной точки зрения. Он добавил, что сейчас уничтожение Крымского моста «дало бы уже не тот эффект», поскольку он несёт менее четверти общей нагрузки, остальное переправляется по паромной переправе.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский 10 апреля назвал разрушение Крымского моста одной из главных целей для ВСУ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 мая подчеркнула, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обречены на провал, ответом на них будет сокрушительный удар возмездия со стороны России.