Киев, 18 июня, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Украинские власти допустили ошибку, решив не приглашать Россию на саммит в Швейцарии. К такому выводу пришёл депутат Верховной рады Евгений Шевченко во время интервью политологу Вадиму Карасёву.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина и ЕС. Цирк

«Мы допустили ошибку, и этот саммит показал, я думаю, все уже прекрасно понимают, что не пригласили туда представителей России. Боялись, что они могут повлиять на эту ситуацию, а вышло наоборот», — пояснил он.

По мнению депутата, Кремлю вторая часть этой конференции не нужна, поскольку первый саммит показал, что 90% участников встречи отметили её бесполезность без России, и в Москве это увидели.

Как сообщало ИА Регнум, глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке Габриэль Люхингер заявил, что следующая конференция по урегулированию конфликта на Украине будет проходить не в Европе, а, вероятно, в Саудовской Аравии. Люхингер отметил, что заинтересованные страны должны сами предпринимать шаги для проведения следующей конференции. Кроме того, к участию в новом саммите в том или ином виде должна быть привлечена Россия, подчеркнул он.

17 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провальной прошедшую конференцию по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Запад и Киев должны понять, что альтернативы плану президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине не существует, сказала дипломат. По словам Захаровой, подобные конференции не способны создать условия и служить площадкой для подлинно серьёзного диалога о достижении действительно всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира.

15–16 июня в Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Итоговый документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности, изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит. В частности, документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Позднее стало известно, что Ирак и Иорданию исключили из списка стран, поддержавших заключительное коммюнике, так как они попали туда по ошибке «из-за проблемы координации».

Владимир Путин 14 июня заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине в случае выведения Киевом войск из новых российских регионов. Президент также пообещал, что российские войска прекратят огонь в зоне СВО, если украинские власти начнут отводить войска и объявят об отказе от идеи вступить в НАТО.