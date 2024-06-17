Нижний Новгород, 18 июня, 2024, 00:07 — ИА Регнум. В минздраве Нижегородской области заявили, что в больницы с признаками ботулизма обратились уже 12 человек.

Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library Бактерии — возбудители ботулизма

«Состояние девяти из 12 обратившихся оценивается как тяжелое. Врачи предпринимают все необходимые меры», — заверили в минздраве.

Роспотребнадзор провёл эпидемиологическое расследование. Установлено, что пациенты ели «Салат лобио» производства ООО «Локалкитчен», заказанный через сервис доставки. Продукцию, которая могла вызвать признаки ботулизма, изымают со склада магазина.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, четверо жителей Нижнего Новгорода находятся в реанимации с признаками ботулизма, информировали 17 июня в пресс-службе регионального минздрава.

В Москве за медицинской помощью на 17 июня с симптомами ботулизма обратились более 120 человек, 55 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Пациенты отравились продуктами, заказанными через службу доставки.

В тот же день управление Роспотребнадзора в Москве приостановило продажу продукции, которая могла привести к госпитализации четырёх человек с подозрением на ботулизм. Пострадавшие употребляли в пищу продукцию «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя ООО «Гастропорт».